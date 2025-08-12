Аспиналл заявил, что не собирается драться на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил, что не собирается драться на турнире организации, который может состояться в Белом доме США.

«Меня это не интересует… Это был бы классный опыт, но я считаю, что американцы должны получить бои в Белом доме», — сказал Аспиналл в подкасте Ариэля Хельвани.

Тому Аспиналлу 32 года. Британец дебютировал как профессиональный боец в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC.

В своём последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.