Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра назвал желаемого соперника в случае победы над Физиевым

Оливейра назвал желаемого соперника в случае победы над Физиевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о желании провести реванш с американцем Максом Холлоуэем.

«Думаю, все хотят увидеть этот бой. И это определённо произойдёт. Мне всё равно, что говорят. Все знают, что я был травмирован. Я провёл два дня в больнице и неспроста оказался там. Но это часть игры. Макс — великолепный боец, и он владеет титулом BMF», — приводит слова Оливейры Thunderpick.

Напомним, 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Оливейра сразится с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым.

Материалы по теме
«Идеальное продолжение». Холлоуэй ответил, с кем хочет подраться в следующем бою

Корейский Зомби подарил Максу Холлоуэю пару шлёпанцев

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android