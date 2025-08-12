Оливейра назвал желаемого соперника в случае победы над Физиевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о желании провести реванш с американцем Максом Холлоуэем.

«Думаю, все хотят увидеть этот бой. И это определённо произойдёт. Мне всё равно, что говорят. Все знают, что я был травмирован. Я провёл два дня в больнице и неспроста оказался там. Но это часть игры. Макс — великолепный боец, и он владеет титулом BMF», — приводит слова Оливейры Thunderpick.

Напомним, 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Оливейра сразится с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым.

Корейский Зомби подарил Максу Холлоуэю пару шлёпанцев