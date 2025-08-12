Скидки
Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Имавов — Борральо

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке между французом Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Что касается боя Имавова и Борральо, то, как по мне, Нассурдин проделал определённую работу. Я также высоко оцениваю Борральо, он действительно хороший боец. Считаю, что Борральо победит Имавова», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В последнем бою на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным судейским решением американского экс-претендента Джареда Каннонье.

Комментарии
