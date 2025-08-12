Скидки
Чимаев: не знаю, что такое проигрывать

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Все, с кем он дрался, не были непобеждёнными. Он победил Адесанью, у которого уже были поражения, Шона Стрикленда, который не умеет драться. Я не знаю, что такое проигрывать. Что бы он ни говорил, ему придётся выйти в клетку и драться», – сказал Чимаев в UFC Countdown.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Комментарии
