Тренер Шары Буллета сказал, когда россиянин вернётся к тренировкам после перелома носа

Гор Азизян, тренер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова, высказался о восстановлении подопечного после боя с канадцем Марко Андре-Баррио, состоявшегося в июле.

Напомним, Магомедов победил единогласным судейским решением, но получил перелом носа.

«Разговаривал с Шарой несколько дней назад. Он сейчас дома, в Махачкале. Ещё, наверное, месяц ему нельзя будет тренироваться. А потом потихоньку приступит», – приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации пять побед и одно поражение.