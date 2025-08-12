Скидки
Тренер Шары Буллета сказал, когда россиянин вернётся к тренировкам после перелома носа

Тренер Шары Буллета сказал, когда россиянин вернётся к тренировкам после перелома носа
Гор Азизян, тренер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова, высказался о восстановлении подопечного после боя с канадцем Марко Андре-Баррио, состоявшегося в июле.

Напомним, Магомедов победил единогласным судейским решением, но получил перелом носа.

«Разговаривал с Шарой несколько дней назад. Он сейчас дома, в Махачкале. Ещё, наверное, месяц ему нельзя будет тренироваться. А потом потихоньку приступит», – приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации пять побед и одно поражение.

