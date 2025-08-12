Американский боец UFC: пять раундов — слишком много для Чимаева

Американский боец UFC Эрик Андерс высказался о предстоящем поединке за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дрикус кажется загадкой, которую невозможно разгадать. Чимаев редко дерётся, не помню, когда он последний раз выходил в клетку. Дрикус намного активнее, да и резюме тоже на его стороне. Думаю, он выдержит стартовый натиск Чимаева и найдёт способ победить. Пять раундов — это слишком много для Чимаева. Я ставлю на победу дю Плесси», — сказал Андерс в интервью Джеймсу Линчу.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC