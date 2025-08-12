Скидки
Бокс/ММА

Энтони Эрнандес вошёл в топ-7 среднего веса UFC после победы над Долидзе

Энтони Эрнандес вошёл в топ-7 среднего веса UFC после победы над Долидзе
Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC.

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Энтони Эрнандес, досрочно победивший грузина Романа Долидзе на турнире UFC on ESPN 72, поднялся на седьмую строчку дивизиона. Долидзе опустился на 11-е место.

UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (W)
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Окончено
SUB
Энтони Эрнандес

Рейтинг UFC в среднем весе (топ-10):

Чемпион – Дрикус дю Плесси (Южная Африка)
1. Нассурдин Имавов (Франция);
2. Шон Стрикленд (США);
3. Хамзат Чимаев (ОАЭ);
4. Исраэль Адесанья (Нигерия);
5. Ренье де Риддер (Голландия);
6. Кайо Борральо (Бразилия);
7. Энтони Эрнандес (США);
8. Роберт Уиттакер (Австралия);
9. Джаред Каннонье (США);
10. Брендан Аллен (США).

