Энтони Эрнандес вошёл в топ-7 среднего веса UFC после победы над Долидзе

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC.

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Энтони Эрнандес, досрочно победивший грузина Романа Долидзе на турнире UFC on ESPN 72, поднялся на седьмую строчку дивизиона. Долидзе опустился на 11-е место.

Рейтинг UFC в среднем весе (топ-10):

Чемпион – Дрикус дю Плесси (Южная Африка)

1. Нассурдин Имавов (Франция);

2. Шон Стрикленд (США);

3. Хамзат Чимаев (ОАЭ);

4. Исраэль Адесанья (Нигерия);

5. Ренье де Риддер (Голландия);

6. Кайо Борральо (Бразилия);

7. Энтони Эрнандес (США);

8. Роберт Уиттакер (Австралия);

9. Джаред Каннонье (США);

10. Брендан Аллен (США).