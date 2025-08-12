Скидки
«Махачев был в такой же ситуации в 2015-м». Хабиб высказался об Умаре Нурмагомедове

«Махачев был в такой же ситуации в 2015-м». Хабиб высказался об Умаре Нурмагомедове
Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов способен заявить о себе, несмотря на поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Кто может стать лучшим? Я правда верю, что Умар Нурмагомедов может. Сейчас Умару нужно справиться с поражением. В 2015 году Ислам был в такой же ситуации. И в 2025 году Махачев — лучший боец на планете. Ты должен верить в себя, дисциплинировать себя и тренироваться каждый день», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее в интервью Хабиб высказался о следующем поединке Умара Нурмагомедова в UFC.

