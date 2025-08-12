Анонсирован титульный бой в шоу Канело — Кроуфорд

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал поединок вечера бокса, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Временный чемпион WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) француз Кристиан Мбилли (29-0, 24 KO) сразится с непобеждённым гватемальцем Лестером Мартинесом (19-0, 16 KO).

Кристиану Мбилли 30 лет. Француз камерунского происхождения дебютировал как профессионал в 2017 году, в июне завоевал временный титул WBC, победив техническим нокаутом бывшего претендента поляка Мацея Сулецкого.

Лестеру Мартинесу 29 лет. Гватемалец выступает на профессиональном ринге с 2019 года.

