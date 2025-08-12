Скидки
«Это может быть ужасно». Сен-Пьер предостерёг бойцов после сделки UFC на $ 7,7 млрд

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал сделку организации с медиагигантами Paramount и CBS и отказ от системы платных трансляций (PPV) на территории США.

«Это может быть хорошо для UFC, промоутера, но ужасно для бойцов. Когда я выступал, у меня был отличный аргумент в переговорах по контракту. Я мог сказать UFC: «Эй, если вы хотите, чтобы я занимался раскруткой, я хочу стать партнёром. Хочу получить кусок пирога, договориться о части дохода от платных трансляций. Я помогаю вам, занимаюсь промоушеном, но и вы должны помочь мне». Так что это может быть плохой новостью для бойцов, поскольку у них будет меньше рычагов давления», — приводит слова Сен-Пьера Covers.

