В UFC показали кастомные шорты Чимаева на титульный бой с дю Плесси
Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала фотографии с шортами, в которых непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев сразится за титул чемпиона в среднем весе с действующим обладателем пояса из Южной Африки Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Большую часть на шортах занимают изображения с двумя волками. Прозвище Хамзата – Борз, что на чеченском значит «волк».

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

