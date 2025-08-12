В UFC показали кастомные шорты Чимаева на титульный бой с дю Плесси

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала фотографии с шортами, в которых непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев сразится за титул чемпиона в среднем весе с действующим обладателем пояса из Южной Африки Дрикусом дю Плесси.

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Большую часть на шортах занимают изображения с двумя волками. Прозвище Хамзата – Борз, что на чеченском значит «волк».

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.