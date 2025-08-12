Олимпийский чемпион заявил, что может сразиться с Энтони Джошуа в Африке

Олимпийский чемпион 2016 года француз Тони Йока (14-3, 11 KO) подтвердил слухи о возможной организации поединка с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Его команда отправилась в Гану, чтобы посмотреть, как обстоят дела со спортивной инфраструктурой. Есть вероятность, что бой состоится в Африке», — приводит слова Йоки издание L’Equipe.

Тони Йоке 33 года. Француз, победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро, дебютировал как профессионал в 2017 году. В своём последнем бою, состоявшемся в мае, одолел единогласным судейским решением россиянина Арслана Яллыева.

Энтони Джошуа 35 лет. В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, британец проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа.