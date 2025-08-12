Скидки
UFC проведёт турнир в Белом доме 4 июля 2026 года

Комментарии

Турнир по смешанным единоборствам UFC впервые пройдёт на территории Белого дома 4 июля 2026 года, в день 250-летия США. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт в эфире программы CBS Mornings.

«Это определённо произойдёт», — сказал Уайт, добавив, что уже обсудил проведение турнира с президентом Дональдом Трампом и планирует в конце месяца встретиться с ним и Иванкой Трамп для утверждения деталей и просмотра визуализаций площадки.

По словам источника, знакомого с подготовкой, администрация Белого дома ожидает, что мероприятие состоится. Состав участников пока не объявлен. Турнир станет первым в истории профессиональным шоу по смешанным единоборствам, проведённым в резиденции президента США.

