Видео: Чимаев получил в подарок кастомную куртку

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе, получил в подарок кастомную куртку.

На спине написаны имя и фамилия российского бойца, а также бо́льшую часть места занимает изображение волка, что соответствует прозвищу Чимаева — Борз.

Свой следующий поединок чеченец проведёт с действующим южноафриканским чемпионом Дрикусом дю Плесси. Их сражение состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). В своём последнем бою на UFC 308 в октябре Хамзат победил болевым приёмом в первом раунде австралийского бывшего чемпиона дивизона Роберта Уиттакера.