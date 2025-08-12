Скидки
Видео: Чимаев получил в подарок кастомную куртку

Комментарии

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе, получил в подарок кастомную куртку.

На спине написаны имя и фамилия российского бойца, а также бо́льшую часть места занимает изображение волка, что соответствует прозвищу Чимаева — Борз.

Свой следующий поединок чеченец проведёт с действующим южноафриканским чемпионом Дрикусом дю Плесси. Их сражение состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). В своём последнем бою на UFC 308 в октябре Хамзат победил болевым приёмом в первом раунде австралийского бывшего чемпиона дивизона Роберта Уиттакера.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
