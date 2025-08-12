Дана Уайт заявил, что система PPV ещё не умерла

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал семилетний контракт на $ 7,7 млрд с медиагигантами Paramount и CBS и отказ от системы трансляций Pay-Per-View (PPV).

«Всё ещё возможно. И мы могли бы ещё организовать одноразовый показ PPV какую-нибудь субботу. Самое привлекательное в нашем бизнесе — то, что можно распланировать турниры на целый год вперёд, но в любой момент может наметиться какой-то поединок, появление которого мы никак не могли предсказать, или суперзвезда. Поэтому система Pay-Per-View ещё не умерла», — приводит слова Уайта издание New York Post.