Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыто в Майами

Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыто в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Гособвинение округа Майами-Дейд не стало выдвигать официальные обвинения против чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает Happy Punch.

Дэвис был задержан 15 июня в Майами по подозрению в нанесении побоев своей бывшей девушке, с которой у него двое детей. По данным полиции, инцидент произошёл, когда женщина пыталась забрать детей из автомобиля по просьбе спортсмена. Ранее сообщалось, что боксёр планировал вернуться на ринг 16 августа.

Джервонта «Танк» Дэвис — американский профессиональный боксёр, владелец пояса WBA в лёгком весе. На профессиональном ринге провёл более 30 боёв и не потерпел ни одного поражения, известен своими нокаутирующими ударами и выступлениями в нескольких весовых категориях.

Материалы по теме
Подбитый Танк. Критика, криминал и большие деньги сломали карьеру Джервонты
Подбитый Танк. Критика, криминал и большие деньги сломали карьеру Джервонты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android