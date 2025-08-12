Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыто в Майами

Гособвинение округа Майами-Дейд не стало выдвигать официальные обвинения против чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает Happy Punch.

Дэвис был задержан 15 июня в Майами по подозрению в нанесении побоев своей бывшей девушке, с которой у него двое детей. По данным полиции, инцидент произошёл, когда женщина пыталась забрать детей из автомобиля по просьбе спортсмена. Ранее сообщалось, что боксёр планировал вернуться на ринг 16 августа.

Джервонта «Танк» Дэвис — американский профессиональный боксёр, владелец пояса WBA в лёгком весе. На профессиональном ринге провёл более 30 боёв и не потерпел ни одного поражения, известен своими нокаутирующими ударами и выступлениями в нескольких весовых категориях.