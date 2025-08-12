Дю Плесси — о бое с Чимаевым: я охотник, а не жертва

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал о своей мотивации на поединок с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

«Я иду в октагон не для того, чтобы что-то пережить. Я иду туда охотиться. Я охотник, а не жертва. Собираюсь преуспевать с первой до последней секунды. Я здесь для того, чтобы побеждать самым зрелищным образом. Все знают, что Хамзат — следующий сильнейший боец, но я знаю, что я — лучший», — приводит слова дю Плесси пресс-служба UFC.

Спортсмены встретятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.