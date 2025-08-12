Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси — о бое с Чимаевым: я охотник, а не жертва

Дю Плесси — о бое с Чимаевым: я охотник, а не жертва
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал о своей мотивации на поединок с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я иду в октагон не для того, чтобы что-то пережить. Я иду туда охотиться. Я охотник, а не жертва. Собираюсь преуспевать с первой до последней секунды. Я здесь для того, чтобы побеждать самым зрелищным образом. Все знают, что Хамзат — следующий сильнейший боец, но я знаю, что я — лучший», — приводит слова дю Плесси пресс-служба UFC.

Спортсмены встретятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Материалы по теме
«Похож на талантливого любителя». Дю Плесси — самый «корявый» чемпион UFC
«Похож на талантливого любителя». Дю Плесси — самый «корявый» чемпион UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android