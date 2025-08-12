Гаджи Рабаданов: уже в эту пятницу я иду повторять историю

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов сообщил, что 15 августа проведёт бой против британца Альфи Дэвиса на турнире PFL в Шарлотте (США). Поединок станет финалом Гран-при лиги в лёгком весе.

«Уже в эту пятницу я иду повторять историю. Не пропустите!» — написал спортсмен в социальной сети

В прошлом году Рабаданов уже становился победителем Гран-при PFL в лёгком весе. В случае победы в предстоящем бою он сможет повторить этот результат.

PFL (Professional Fighters League) — американская лига смешанных единоборств, где бои проходят по системе плей-офф, а победитель сезона получает денежный приз и чемпионский пояс.