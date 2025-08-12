Чимаев и дю Плесси пожали друг другу руки во время первой встречи на неделе боя

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и непобеждённый боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев в первый раз встретились на неделе боя перед очной встречей в октагоне.

Бойцы пожали друг другу и поинтересовались, как их дела, отметив, что рады встретиться.

Спортсмены подерутся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.