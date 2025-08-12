Скидки
Видео: 193-сантиметровый экс-боец UFC Миочич встретился с легендарным Шакилом О'Нилом

Видео: 193-сантиметровый экс-боец UFC Миочич встретился с легендарным Шакилом О'Нилом
Американский экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич встретился с членом Зала славы и четырёхкратным чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом.

На видео видна разница между 193-сантиметровым бойцом и 216-сантиметровым баскетболистом.

Свой финальный бой в карьере Стипе провёл за абсолютный титул UFC в категории до 120 кг в ноябре 2024 года с Джоном Джонсом и проиграл техническим нокаутом, завершив карьеру.

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Помимо четырёх чемпионских титулов, на счету О’Нила звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

