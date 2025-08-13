Армен Петросян намекнул на возможное возвращение в UFC

Российский боец смешанных единоборств Армен Петросян заявил, что его сотрудничество с UFC может продолжиться. По словам спортсмена, сейчас он сосредоточен на предстоящем поединке по кикбоксингу, однако окончательного решения о завершении карьеры в организации он не принимал.

«Давайте сделаем так. Сейчас у нас бой по кикбоксингу. И весь акцент будет сделан туда. Но точка в отношениях с UFC не поставлена. В ближайшем будущем вы увидите хорошие новости. И всё будет замечательно», — сказал Армен Петросян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Армен Петросян, выступающий в среднем весе, дебютировал в UFC в феврале 2022 года и провёл в организации пять боёв, одержав три победы. Последний поединок под эгидой промоушена он провёл в июне 2024 года, уступив бразильцу Родольфо Виейре. Сейчас спортсмен готовится к бою по кикбоксингу.