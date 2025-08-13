Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Петросян: не знаешь, чего ожидать от Штыркова. «Закидухи» — это его коронка

Петросян: не знаешь, чего ожидать от Штыркова. «Закидухи» — это его коронка
Аудио-версия:
Комментарии

Боец MMA Армен Петросян рассказал о подготовке к поединку против Ивана Штыркова. По его словам, действия соперника сложно предсказать, а одним из основных приёмов Штыркова являются «закидухи».

«Это как работа с новичком. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Очень сложно с такими бойцами работать. Когда ты работаешь с профессионалом, примерно понимаешь, после какого удара и чего ожидать. Но Ваня всё равно профессионал. Он давно в спорте, давно в MMA. Конечно, «закидухи» – это его коронка. А что под него готовить интересного? Мы работаем так, как мы работаем. Пусть соперники подстраиваются под нас», — сказал Армен Петросян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Армен Петросян — российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Иван Штырков, известный под прозвищем «Уральский Халк», также представляет Россию и провёл более 20 боёв в MMA. Оба спортсмена ранее участвовали в турнирах крупных международных организаций.

Материалы по теме
RCC Fair Fight: Петросян перезагружается после UFC. Его проверит на прочность Халк! LIVE
Live
RCC Fair Fight: Петросян перезагружается после UFC. Его проверит на прочность Халк! LIVE
«Точка в отношениях с UFC не поставлена». Интервью с Арменом Петросяном
Эксклюзив
«Точка в отношениях с UFC не поставлена». Интервью с Арменом Петросяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android