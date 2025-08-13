Петросян: не знаешь, чего ожидать от Штыркова. «Закидухи» — это его коронка

Боец MMA Армен Петросян рассказал о подготовке к поединку против Ивана Штыркова. По его словам, действия соперника сложно предсказать, а одним из основных приёмов Штыркова являются «закидухи».

«Это как работа с новичком. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Очень сложно с такими бойцами работать. Когда ты работаешь с профессионалом, примерно понимаешь, после какого удара и чего ожидать. Но Ваня всё равно профессионал. Он давно в спорте, давно в MMA. Конечно, «закидухи» – это его коронка. А что под него готовить интересного? Мы работаем так, как мы работаем. Пусть соперники подстраиваются под нас», — сказал Армен Петросян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Армен Петросян — российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Иван Штырков, известный под прозвищем «Уральский Халк», также представляет Россию и провёл более 20 боёв в MMA. Оба спортсмена ранее участвовали в турнирах крупных международных организаций.