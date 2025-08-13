Петросян поделился ожиданиями от титульного бой Чимаева и дю Плесси

Известный боец Армен Петросян поделился своим мнением о предстоящем титульном поединке между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси. Он отметил особенности стиля Чимаева и рассказал, на что стоит обратить внимание в бою.

«Человек побеждает нокаутами, вырубает, душит. Понятно, что со стороны на него бывает смешно смотреть. Он корявый. Размахайка, расшатайка. Техники нет. Но есть динамит в кулаках. Бьёт и попадает. Соперник расслабляется… Удача у него. То, чего мне не хватало. А в боях удача очень важна. Думаю, что он трудолюбивый парень. Ничего просто так не приходит. Он заслуженно находится на своём месте. Но, думаю, ненадолго.

Посмотрим, как Хамзат будет дышать в бою, как далеко зайдут раунды. Он попытается в первых пятиминутках задушить, что-то сделать. Будем смотреть на защиту дю Плесси. Получится ли у него что-то сделать», — сказал Армен Петросян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Хамзат Чимаев — шведский боец чеченского происхождения, выступающий в полусреднем весе UFC. Дрикус дю Плесси — южноафриканский боец, также выступающий в UFC. Их поединок претендует на статус титульного и вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств.