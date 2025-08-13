Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Петросян — о трэш-токе: у американцев другое воспитание. Они могут обзывать, посылать

Петросян — о трэш-токе: у американцев другое воспитание. Они могут обзывать, посылать
Боец UFC Армен Петросян рассказал о различиях в поведении спортсменов в США и России во время так называемого трэш-тока. По его мнению, у американцев другой подход к подобным разговорам и они не боятся переходить на личные выпады.

«Трэш-ток Макгрегора – это грязь. Да, конечно. У американцев, например, совсем другое воспитание. Они могут друг друга обзывать, посылать, про маму что-то сказать. У нас не дозволено это всё. У меня даже язык не поворачивается такое сказать. Нужно уметь друг друга подкалывать, находить прикольные видео. Вот это интересно, приятно за этим наблюдать. А обозвать друг друга – много ума не нужно. Наш менталитет не позволяет взять, наболтать, пропустить мимо ушей. А в Америке это нормально», — сказал Армен Петросян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Трэш-ток — разговоры и обмен колкостями между спортсменами, которые нередко сопровождают бои и мероприятия в смешанных единоборствах. В США такая манера общения распространена и считается частью шоу, в то время как в России она воспринимается иначе, отмечают эксперты.

