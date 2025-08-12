Майкл Чендлер: UFC платит бойцам больше, чем о том говорят

Боец Майкл Чендлер выразил оптимизм в отношении выплат бойцам в UFC на фоне нового соглашения с Paramount. По его словам, внутри организации движется значительно больше денег, чем официально признаётся. При этом, по мнению Чендлера, UFC справедливо относится к распределению средств среди спортсменов.

«В UFC крутится гораздо больше денег, чем они хотят показывать и о чём хвастаются. Просто им так удобнее. Многие из нас чувствуют себя вполне хорошо», — приводит слова Чендлера журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети. Боец добавил, что UFC гораздо справедливее, чем многие думают.

Майкл Чендлер — известный боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC. Новый контракт между UFC и телеканалом Paramount, который будет включать трансляции боёв, вызывает интерес к финансовой стороне организации и перспективам бойцов по части оплаты.