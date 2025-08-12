Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер: UFC платит бойцам больше, чем о том говорят

Майкл Чендлер: UFC платит бойцам больше, чем о том говорят
Аудио-версия:
Комментарии

Боец Майкл Чендлер выразил оптимизм в отношении выплат бойцам в UFC на фоне нового соглашения с Paramount. По его словам, внутри организации движется значительно больше денег, чем официально признаётся. При этом, по мнению Чендлера, UFC справедливо относится к распределению средств среди спортсменов.

«В UFC крутится гораздо больше денег, чем они хотят показывать и о чём хвастаются. Просто им так удобнее. Многие из нас чувствуют себя вполне хорошо», — приводит слова Чендлера журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети. Боец добавил, что UFC гораздо справедливее, чем многие думают.

Майкл Чендлер — известный боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC. Новый контракт между UFC и телеканалом Paramount, который будет включать трансляции боёв, вызывает интерес к финансовой стороне организации и перспективам бойцов по части оплаты.

Материалы по теме
Суперзвёзды лёгкого веса UFC уходят. Кто их заменит?
Суперзвёзды лёгкого веса UFC уходят. Кто их заменит?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android