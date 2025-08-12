«Горжусь, что являюсь королём PPV». Макгрегор — об отказе UFC от системы платных эфиров

37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, отреагировал в социальных сетях на отказ промоушена от системы платных показов турниров Pay-Per-View (UFC).

В социальной сети Х ирландец репостнул инфографику, на которой заявлено, что он восемь раз подряд продал больше 1 млн PPV cо своими боями, а общая сумма продаж турниров с Конором достигла $ 13,342. «Прощайте, UFC PPV! Горжусь тем, что являюсь королём», — подписал изображение Макгрегор.

Ранее президент промоушена Дана Уайт заявил, что система PPV может вернуться.