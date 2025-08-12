Деметриус Джонсон: Чимаев предпочитает бороться, а не драться в стойке

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон прокомментировал борьбу Хамзата Чимаева и объяснил, почему его реслинг считается непревзойдённым. Чимаев использовал борьбу, чтобы выиграть у Камару Усмана на UFC 294 и быстро одолеть Роберта Уиттакера на UFC 308. В ближайшем бою на UFC 319 в Чикаго он встретится с действующим чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

«Когда Хамзат бросается на соперника, нужно быть готовым к лучшему – к лучшей борьбе, контрборьбе и общей технике. Он ищет удобную позицию, которую я называю «домом». Он подождёт, что вы сделаете, и, если вы опираетесь на что-то, он выведет это из-под контроля, займёт другую позицию, поставит свои крючья и будет контролировать вас, пока не получит нужный захват на шею», — рассказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Чимаев имеет рекорд 14-0 в ММА и 8-0 – в UFC. Его соперник Дрикус дю Плесси — 23-2 в ММА и 9-0 – в UFC. Букмекеры считают Чимаева фаворитом боя, оценивая его шансы в -180 по версии DraftKings.