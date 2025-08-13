Скидки
Армен Петросян назвал самое яркое впечатление от UFC

Российский боец Армен Петросян рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с организацией UFC. Он отметил высокий уровень сервиса и организационной поддержки по сравнению с российскими турнирами, а также рассказал о необычных для себя ситуациях, связанных с приездом на Dana White's Contender Series.

«Когда я приехал на Dana White's Contender Series, мне к аэропорту подогнали лимузин. Я уже удивился. Даже ещё не боец UFC, уже так встречают. Мне нужно было в больницу, все двери открывали. Контраст сильный. А до этого были моменты в России, когда приходишь в раздевалку, а там ни льда, ни воды, и катмена. А тут всё на своих местах. У тебя тут свой шкафчик, вещи аккуратненько висят, миллион работников смотрят за тобой, уровень сумасшедший. Это ощущается, это приятно. Но я уже давно не был за кулисами российских лиг. Лимузина, конечно, мне не нужно. Но просто приятно, когда такое происходит», — сказал Армен Петросян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Армен Петросян — российский боец смешанных единоборств, который участвовал в различных лигах, в том числе и за пределами России. Dana White's Contender Series — шоу, на котором UFC ищет новых бойцов для подписания контрактов. Для многих спортсменов участие в нём становится первым шагом к выступлениям в UFC.

