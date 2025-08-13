Аспиналл сделал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Британский чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл сделал прогноз на титульный бой в среднем весе между южноафриканским чемпионом Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Чем больше я смотрю на Дрикуса, тем меньше я о нём знаю. Я никогда ни за что не поверю, что он снова проиграет. Он просто находит способ победить. Против Хамзата Чимаева, правда… [он] абсолютный зверь, чувак. И если он сможет захватить контроль сзади и запустить тот процесс, который у него есть — тащить парней на землю, идти в удушающие, бить их оттуда, наказывать, изматывать… Так что, приятель, ответ — я не знаю», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.