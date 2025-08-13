Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет ответил, когда может провести следующий бой

Шара Буллет ответил, когда может провести следующий бой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал, когда вернётся к тренировкам после перелома носа. Напомним, он получил повреждение в июле во время боя с канадцем Марко Андре-Баррио.

— Сколько врачи дают на выздоровление?
— Шесть недель… Думаю, через шесть недель уже буду делать спарринги. Приступать к контактным работам. Сейчас у меня полный отдых, но, думаю, через пару дней уже начать какие-то нагрузки делать.

— В теории ты можешь выступить в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Катаре?
— Если бы от моего желания всё зависело… А так — в теории, думаю, ноябрь больше подходит. Я-то хотел в Шанхае подраться и в октябре в Абу-Даби. Но один пропущенный неловкий момент в бою — и планы могут поменяться. На мое желание драться это никак не повлияло, — сказал Шара Буллет в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Материалы по теме
Тренер Шары Буллета сказал, когда россиянин вернётся к тренировкам после перелома носа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android