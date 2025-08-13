Шара Буллет ответил, когда может провести следующий бой

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал, когда вернётся к тренировкам после перелома носа. Напомним, он получил повреждение в июле во время боя с канадцем Марко Андре-Баррио.

— Сколько врачи дают на выздоровление?

— Шесть недель… Думаю, через шесть недель уже буду делать спарринги. Приступать к контактным работам. Сейчас у меня полный отдых, но, думаю, через пару дней уже начать какие-то нагрузки делать.

— В теории ты можешь выступить в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Катаре?

— Если бы от моего желания всё зависело… А так — в теории, думаю, ноябрь больше подходит. Я-то хотел в Шанхае подраться и в октябре в Абу-Даби. Но один пропущенный неловкий момент в бою — и планы могут поменяться. На мое желание драться это никак не повлияло, — сказал Шара Буллет в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».