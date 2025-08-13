Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл: меня вдохновило то, что Чимаев сделал с Уиттакером

Аспиналл: меня вдохновило то, что Чимаев сделал с Уиттакером
Комментарии

Чемпион UFC в тяжелом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о непобеждённом средневесе организации Хамзате Чимаеве.

«Этот парень невероятен, просто невероятен. То, что он сделал с Робертом Уиттакером, вдохновило меня, по правде говоря. Так легко доминировать над бывшим чемпионом, не пропустив ударов. Абсолютно вдохновляющий человек», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

Материалы по теме
Дю Плесси: у Чимаева восемь побед в UFC, но сравните наши резюме. Это смешно

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Live
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE

Как Хамзат Чимаев добрался до первого чемпионского поединка в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android