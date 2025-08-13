Аспиналл: меня вдохновило то, что Чимаев сделал с Уиттакером

Чемпион UFC в тяжелом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о непобеждённом средневесе организации Хамзате Чимаеве.

«Этот парень невероятен, просто невероятен. То, что он сделал с Робертом Уиттакером, вдохновило меня, по правде говоря. Так легко доминировать над бывшим чемпионом, не пропустив ударов. Абсолютно вдохновляющий человек», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Как Хамзат Чимаев добрался до первого чемпионского поединка в UFC