Чарльз Оливейра назвал фаворита в бою Топурия — Царукян

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке за титул UFC между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Арман — очень опасный и очень стойкий парень. Но, по правде говоря, я считаю, что у Топурии больше шансов на победу. Хотя это будет просто сумасшедший бой», – приводит слова Оливейры Thunderpick.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

