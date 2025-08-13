Даррен Тилл оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказался о предстоящем поединке между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Может ли Хамзат победить дю Плесси в начале боя? Определённо. Может ли дю Плесси устроить Хамзату ад? Определённо.
Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу Хамзата. Но я задаюсь вопросом: хватит ли Хамзата на поздние раунды? Он тренировался с Арманом Царукяном, так что, надеюсь, была проделана феноменальная работа. Но я не удивлюсь, если дю Плесси создаст ему проблемы», — приводит слова Тилла издание Compare.bet.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
12:05
-
11:59
-
11:52
-
11:20
-
11:01
-
10:06
-
10:01
-
04:36
-
00:52
- 12 августа 2025
-
23:57
-
23:38
-
23:17
-
22:17
-
21:22
-
21:03
-
20:58
-
20:25
-
19:53
-
18:51
-
18:15
-
17:36
-
17:21
-
17:12
-
17:00
-
15:56
-
15:38
-
15:08
-
14:04
-
13:55
-
13:01
-
12:55
-
12:05
-
11:54
-
11:00
-
10:49