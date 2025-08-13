Даррен Тилл оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказался о предстоящем поединке между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Может ли Хамзат победить дю Плесси в начале боя? Определённо. Может ли дю Плесси устроить Хамзату ад? Определённо.

Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу Хамзата. Но я задаюсь вопросом: хватит ли Хамзата на поздние раунды? Он тренировался с Арманом Царукяном, так что, надеюсь, была проделана феноменальная работа. Но я не удивлюсь, если дю Плесси создаст ему проблемы», — приводит слова Тилла издание Compare.bet.