Даррен Тилл оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Даррен Тилл оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси
Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказался о предстоящем поединке между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Может ли Хамзат победить дю Плесси в начале боя? Определённо. Может ли дю Плесси устроить Хамзату ад? Определённо.

Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу Хамзата. Но я задаюсь вопросом: хватит ли Хамзата на поздние раунды? Он тренировался с Арманом Царукяном, так что, надеюсь, была проделана феноменальная работа. Но я не удивлюсь, если дю Плесси создаст ему проблемы», — приводит слова Тилла издание Compare.bet.

