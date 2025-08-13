Биспинг: если Чимаев не станет чемпионом, его забудут через 10 лет

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик британец Майкл Биспинг высказался о непобеждённом средневесе организации Хамзате Чимаеве.

«Здорово, когда у тебя большой потенциал. Но если ты не реализуешь свой потенциал, остальное не имеет значения. Ты появился, одержал несколько доминирующих побед, оформил несколько крутых финишей, пообщался с Даной Уайтом. Но если ты не станешь чемпионом, тебя забудут примерно через 10 лет», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.