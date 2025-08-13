UFC подписал контракт с 24-летним россиянином

Бойцовский промоушен UFC подписал контракт с российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым, выступающим в среднем весе (до 84 кг).

На минувшем турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), состоявшемся в ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе (США), Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles. Всего на его счету девять побед (восемь — досрочно) и ни одного поражения.

