Российский экс-боец Bellator: все мы знаем, что у Чимаева есть проблемы

Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Все мы знаем, что у Чимаева есть проблемы в поздних раундах, что он отлично отрабатывает первый и второй раунд, сразу вцепляясь в соперника, разрывая его. Его натиск не все выдерживают. Думаю, сейчас в противостоянии с дю Плесси может случиться то же самое.

Но если у Хамзата не получится завершить бой в первых раундах, то у дю Плесси появляются шансы на победу. Уже совсем скоро мы все узнаем. Ждём этот поединок», — приводит слова Сидельникова «Российская газета».