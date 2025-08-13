«Не опозорь нас». Джефф Нил обратился к Делла Маддалене перед боем с Махачевым

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Джефф Нил высказался об ожидаемом поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я слышал, что Ислам силён. Посмотрим, как с этим будут обстоять дела в полусреднем весе. Надеюсь, Джек поработает над защитой от тейкдаунов. Не опозорь нас, брат! Не дай этому парню из лёгкого веса подняться и забрать пояс», – сказал Нил в интервью Home of Fight.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.