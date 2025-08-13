«Работал по десять часов». Россиянин рассказал, как выживал в США перед подписанием в UFC

Российский боец смешанного стиля Байсангур Сусуркаев, в августе получивший возможность подписать контракт с UFC, рассказал о жизни в Соединённых Штатах.

«Работал в доставке, грузчиком в США – уже больше двух лет. До ноября 2024 года я постоянно работал по десять часов. Когда назначали бой, я проводил по две тренировки. Работа, работа – и потом раз, поединка нет. В основном тренировался раз в день, потому что было мало времени и финансовой поддержки. Выживал, пока бои не начались», — приводит слова Сусуркаева MMA.Metaratings.ru.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.