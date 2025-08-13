Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Работал по десять часов». Россиянин рассказал, как выживал в США перед подписанием в UFC

«Работал по десять часов». Россиянин рассказал, как выживал в США перед подписанием в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Байсангур Сусуркаев, в августе получивший возможность подписать контракт с UFC, рассказал о жизни в Соединённых Штатах.

«Работал в доставке, грузчиком в США – уже больше двух лет. До ноября 2024 года я постоянно работал по десять часов. Когда назначали бой, я проводил по две тренировки. Работа, работа – и потом раз, поединка нет. В основном тренировался раз в день, потому что было мало времени и финансовой поддержки. Выживал, пока бои не начались», — приводит слова Сусуркаева MMA.Metaratings.ru.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
UFC подписал контракт с 24-летним россиянином
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android