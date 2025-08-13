Скидки
Аспиналл: Волков победил в бою с Ганом

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл считает, что его соперник француз Сириль Ган проиграл в поединке с россиянином Александром Волковым, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре.

«Вы знаете меня. Если задаётся честный вопрос, то я честно отвечаю. Тренер Гана будет зол. Это не нападки на Сириля, но я считаю, что он проиграл в том бою. Это был хороший поединок. Но если спрашивать прямо, то, как по мне, Волков победил», — сказал Аспиналл в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 325 в Абу-Даби (ОАЭ) Волков сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

