«Отец был высокого мнения о нём». Хабиб высказался о Гаджи Рабаданове

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об одноклубнике Гаджи Рабаданове, выступающем в лёгком весе (до 70 кг) PFL.

«Гаджи я знаю с тех пор, как он был ребёнком, когда он впервые пришёл к нам в зал тренироваться у моего отца. Мой отец всегда был высокого мнения о Гаджи, он был очень близок с моим отцом. Для меня Гаджи не просто товарищ по команде, он мой брат, моя семья», — сказал Нурмагомедов в интервью PFL.

Гаджи Рабаданову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2024-го на постоянной основе выступает в PFL.

15 августа в Шарлотте (США) Рабаданов сразится в финале Гран-при с британцем Алфи Дэвисом.