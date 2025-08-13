Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Борральо: Чимаев тренируется как сумасшедший и поэтому постоянно травмируется

Борральо: Чимаев тренируется как сумасшедший и поэтому постоянно травмируется
Комментарии

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо считает, что Хамзат Чимаев может сняться с чемпионского поединка с Дрикусом дю Плесси, который должен возглавить турнир UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«По логике у Чимаева больше шансов сняться, поскольку он уже несколько раз это делал. Все знают, что он тренируется как сумасшедший и поэтому постоянно травмируется. На днях я слышал, что у него всё отлично, он здоров и у него нет травм.

Но меня беспокоит вес Чимаева. Я видел фото, и он выглядит просто огромным. Мы знаем, что ему тяжело укладываться в вес. Посмотрим. Я буду наготове до тех пор, пока не отправлюсь на арену», — приводит слова Борральо издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Имавов обратился к Борральо, заявившему, что он будет страховать бой дю Плесси — Чимаев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android