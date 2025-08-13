Борральо: Чимаев тренируется как сумасшедший и поэтому постоянно травмируется

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо считает, что Хамзат Чимаев может сняться с чемпионского поединка с Дрикусом дю Плесси, который должен возглавить турнир UFC 319 в Чикаго (США).

«По логике у Чимаева больше шансов сняться, поскольку он уже несколько раз это делал. Все знают, что он тренируется как сумасшедший и поэтому постоянно травмируется. На днях я слышал, что у него всё отлично, он здоров и у него нет травм.

Но меня беспокоит вес Чимаева. Я видел фото, и он выглядит просто огромным. Мы знаем, что ему тяжело укладываться в вес. Посмотрим. Я буду наготове до тех пор, пока не отправлюсь на арену», — приводит слова Борральо издание MMA Fighting.