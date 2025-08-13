Скидки
Россиянин может провести бой в UFC через четыре дня после победы в Претендентской серии

Российский боец UFC Байсангур Сусуркаев сообщил, что может выступить 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США), всего через четыре дня после победы в Претендентской серии Даны Уайта.

«Всем спасибо за поддержку. Всем, кто задавался вопросом, о чём разговаривали с Даной [Уайтом] и почему я показывал 4 пальца. Я попросил его дать мне бой в одном карде с Борзом через 4 дня, он согласился и потом сказал, что уже ищут соперника, так что завтра вылетаю в Чикаго, там посмотрим», — написал Сусуркаев в социальных сетях.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.

UFC подписал контракт с 24-летним россиянином
