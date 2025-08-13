Скидки
Дрикус дю Плесси назвал свой вес между боями

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси назвал свой вес в межсезонье. По словам южноафриканца, отметка может переваливать 100 кг.

«Мне ещё далеко до 84 кг. Обычно я вешу 102-104 кг. Очевидно, что это мой вес, когда я не нахожусь в тренировочном лагере», — приводит слова дю Плесси Chicago Sports Network.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Напомним, 17 августа на турнира UFC 319 в Чикаго (США) дю Плесси будет защищать титул против Хамзата Чимаева. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

