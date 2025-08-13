«Его боятся тяжеловесы». Джон Джонс — о Хамзате Чимаеве

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс лестно высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC, выступающего в среднем весе, чеченца Хамзата Чимаева.

— Хамзат сказал, что ты самый устрашающий боец ММА...

— Это круто, круто. Очень крутой комплимент от Хамзата. Я его большой фанат. Не думаю, что у него была какая-то причина расхваливать меня или быть скромным. Ему это не нужно.

Имею в виду, что тяжеловесы тоже боятся Хамзата. И то, что он уважает меня, это действительно много значит. Это много говорит о его характере, — сказал Джонс в интервью, которое было опубликовано аккаунтом Red Corner MMA в социальной сети Х.