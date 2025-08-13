Скидки
Майкл Чендлер назвал самого впечатляющего бойца MMA в мире

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер назвал, по его мнению, впечатляющего действующего бойца смешанных единоборств.

«Топурия, пожалуй, самый впечатляющий боец смешанных единоборств на планете прямо сейчас. Мне нравится, что Илия завоёвывает титулы и доминирует над людьми, и в этом ему помогает блестящая база – хороший джеб, жёсткий правый оверхенд, бьющийся за левым хуком, парочка лег-киков и хорошее чувство дистанции. Он терпелив, ему комфортно в клетке, и у него есть чёткое понимание, когда нужно бить, когда выбрасывать комбинации. Он впечатляет. И я не думаю, что он проиграет в ближайшее время», — сказал Чендлер в подкасте Ариэля Хельвани.

Чарльз Оливейра назвал фаворита в бою Топурия — Царукян
