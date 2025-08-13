Скидки
Бокс/ММА

Чимаев назвал топ-5 величайших бойцов в истории UFC

Чимаев назвал топ-5 величайших бойцов в истории UFC
Комментарии

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), чеченец Хамзат Чимаев раскрыл свой топ-5 непобеждённых бойцов в истории североамериканского промоушена.

«По боям и по сути, как они долго держались наверху… Наверное, Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер, Хабиб [Нурмагомедов], Би-Джей Пенн. Из нынешних [бойцов], наверное, сейчас Ислам [Махачев входит в этот рейтинг]. Он доказал уже [всё]. Второй дивизион идёт [покорять]», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

