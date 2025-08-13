«Спаррингует с 10 разными людьми каждый день. Всех ломает». Царукян — о Чимаеве

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян поделился мыслями о подготовке и физической форме топового и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе, чеченца Хамзата Чимаева в преддверии его боя с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

— Как оценишь форму Хамзата? Видел, что в течение 10 раундов он спарринговал с разными парнями.

— Да, [Хамзат] также каждый день на тренировке [работает]. Всех мучает, всех ломает. Самое главное, что у него нет проблем с весом, нет серьёзных травм, которые могли бы помешать. Он здоров, и это самое важное, — сказал Царукян в видео на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.