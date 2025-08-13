Скидки
Бывший друг Макгрегора вспомнил, как Конор встретился с Путиным и подарил ему виски

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов вспомнил, как его бывший друг, а также экс-обладатель титула UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественник Конор Макгрегор в 2018 году встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также поделился деталями его визита в Россию.

– Вы говорили, что организовывали Конору встречу с Путиным. Она действительно важна была для него?
– Конечно, он очень уважал его, хотел познакомиться. Конор на тот момент уже был номер один в боях, а Владимир Владимирович Путин был номером один в политике. И такое событие, финал чемпионата мира в России, встретиться с президентом страны – огромная честь. И Конор всегда был фанатом Путина, он много меня расспрашивал, также вы видели, что он позитивно выражался о нём.

Мы ещё одну вещь замутили – самую-самую первую бутылку Proper Twelve Конор подарил нашему президенту. Это интересная часть истории его виски, это тоже было организовано мной. Встреча была довольно-таки быстрой, там много кто хотел встретиться с президентом. И лично бутылку вручить не удалось, сначала нужно было её передать охране, они её проверили, у них свой протокол. И потом она была передана Владимиру Владимировичу, я узнавал через его людей.

Конор был в восторге от поездки, встретили его очень хорошо, помогли знакомые. Фамилии называть не буду, но имя скажу – Руслан, огромное тебе спасибо, Паша тоже был на подхвате. Ребята очень сильно помогли, встретили Конора по-королевски, сняли ему дом, по-моему, за € 30 тыс. в сутки, в Барвихе, дорогие машины, 12 человек охраны. Конор был первый раз в России и остался в восторге.

У нас визы были на день, а мы задержались ещё на один – пришлось продлевать прямо на ходу. Ребята вошли в положение, увидели, как Конору понравилось, и продлили визу ещё на денёк, — сказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

