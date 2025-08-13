«Если хочешь победить, то готовься меня прикончить». Чимаев обратился к дю Плесси

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев оставил послание своему предстоящему сопернику и чемпиону UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Люди говорят: у Дрикуса хорошее кардио. А на меня смотрят и говорят: «У Хамзата с этим плохо, он просто хайп». Сколько лет я в UFC? И люди всё ещё говорят – он хайп. Сколько минут Роберт дрался с Дрикусом? Он перевёл Дрикуса в партер, а меня Роберт даже ни разу не ударил. Все, с кем я дерусь, говорят: «Я готовлюсь к войне». Зачем готовиться к войне? Если хочешь победить, то нужно готовиться к тому, чтобы меня прикончить», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.