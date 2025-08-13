Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Если хочешь победить, то готовься меня прикончить». Чимаев обратился к дю Плесси

«Если хочешь победить, то готовься меня прикончить». Чимаев обратился к дю Плесси
Комментарии

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев оставил послание своему предстоящему сопернику и чемпиону UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Люди говорят: у Дрикуса хорошее кардио. А на меня смотрят и говорят: «У Хамзата с этим плохо, он просто хайп». Сколько лет я в UFC? И люди всё ещё говорят – он хайп. Сколько минут Роберт дрался с Дрикусом? Он перевёл Дрикуса в партер, а меня Роберт даже ни разу не ударил. Все, с кем я дерусь, говорят: «Я готовлюсь к войне». Зачем готовиться к войне? Если хочешь победить, то нужно готовиться к тому, чтобы меня прикончить», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Материалы по теме
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android