Скончался известный комментатор бокса Борис Скрипко

Российский спортивный журналист Борис Скрипко, комментировавший поединки по боксу, скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает портал «Матч ТВ».

Борис Сергеевич дебютировал на телевидении ещё в 1979 году. Ему также удалось 11 раз работать на Олимпийских играх.

Кроме того, Борис Сергеевич работал заместителем директора по спортивному вещанию на Первом канале. А уже в 2003 году по приглашению Василия Кикнадзе перешёл на телеканал «Спорт», где выполнял функции продюсера и комментировал главные боксёрские поединки.

Отметим, что вплоть до своей смерти Борис Сергеевич работал на телеканале «Матч ТВ».